Олег Хорохордин подобрал двух первых вице-премьеров Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин предложил депутатам регионального парламента согласовать кандидатуры первых заместителей председателя правительства. Как сообщает пресс-служба парламента, на должности претендуют бывший вице-премьер региона Алексей Тюхтенев и новокузнецкий бизнесмен Виталий Махалов. Депутаты рассмотрят предложение на сессии 21 ноября.

Ранее господин Хорохордин внес документы о согласовании кандидатур трех вице-премьеров — Анатолия Донского, Ирины Лозовой и Ольгаи Завьяловой. Они работали в этой же должности при бывшем главе региона Александре Бердникове.

С 90-х годов Алексей Тюхтенев работал в органах госвласти Республики Алтай. Занимал должности председателя комитета по управлению госимуществом и вице-премьера, также руководил территориальным управлением Росимущества. С 2017 года — помощник депутата Госдумы Ивана Белекова.

Виталий Махалов учился в Киевском институте инженеров гражданской авиации и Кемеровского госуниверситете, в 2005 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при правительстве. Сейчас работает заместителем директора ООО «Экомаш».

Юлия Сасевич