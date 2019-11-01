Глава Республики Алтай предложил депутатам согласовать трех вице-премьеров

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин предложил депутатам регионального парламента утвердить трех чиновников в должностях заместителей председателя правительства. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал начальник управления информационной политики и пресс-службы главы и правительства республики Михаил Максимов.

На посты претендуют Анатолий Донской, Ирина Лозовая и Ольга Завьялова, работавшие в этой должности при бывшем главе региона Александре Бердникове, который руководил республикой с 2006 по 2019 годы. «Документы были направлены в конце этой недели, депутаты рассмотрят эти кандидатуры на сессии госсобрания в конце ноября»,— сказал господин Максимов.

Сейчас эти чиновники также работают руководителями структурных подразделений регионального правительства: аппаратом — Анатолий Донской (с 2017 года), постоянным представительством Республики Алтай в Москве — Ирина Лозовая (с 2016 года), министерством финансов — Ольга Завьялова (с 2014 года).

Напомним, в октябре на инаугурации Олег Хорохордин анонсировал структурные изменения в республиканском правительстве, которые произойдут в ближайшее время. Губернатор тогда отметил, что изменения будут направлены на повышение эффективности работы органа исполнительной власти.

О выборах главы Республики Алтай — в материале “Ъ-Сибирь” «Олег Хорохордин избавился от приставки»

Юлия Сасевич