Банк «Санкт-Петербург» требует взыскать с АО «Талион» и его «дочки» 5,5 млрд рублей по кредиту

Банк «Санкт-Петербург» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иски на 5,5 млрд рублей к АО «Талион» и его дочерней компании ЗАО «Елисеев Палас Отель». Также финансовая организация пытается обратить взыскание на заложенное по кредиту имущество. Указанные компании занимались расширением гостиницы «Талион Империал Отель» на Невском проспекте, однако запрет работы казино внутри отеля затруднил возврат инвестиций в проект.

В банке «Санкт-Петербург» “Ъ-СПб” пояснили, что компания «Талион» выступила поручителем по кредитам ЗАО «Елисеев Палас Отель», предоставленным в 2010 году. По словам представителя банка, обязательства по кредитному соглашению не были исполнены, и было решено осуществить судебное взыскание. Как уточнили в кредитной организации, сумма требований включает основную сумму долга, проценты и комиссии.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «В "Талион" пришли за долгами».