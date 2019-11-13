Медведев поручил разобраться с мусорным коллапсом в Бийске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться с проблемой вывоза мусора в Бийске Алтайского края. Ранее в городе был введен режим ЧС в связи с риском ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, коллеги занимаются и даже выходили на министерство, но нужно эту задачу решать последовательно»,— сказал премьер на совещании по развитию сельских территорий (цитата по «Интерфаксу»). Он также попросил подготовить предложения по разрешению проблем в городе.

Напомним, в Бийске с понедельника действует режим ЧС. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с вывозом мусора в городе. Власти Бийска считают, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецобслуживание-Центральное» не справляется с вывозом отходов. В свою очередь, компания объясняет сбои в работе судебными тяжбами с мусорным полигоном, который сократил вдвое норму мусоровозов в сутки из-за долгов регоператора в размере 7,8 млн руб. Депутаты гордумы предлагают расторгнуть договор с компанией.

Подробнее — в материале “Ъ” «Деньги за отходы не довезли до полигона».