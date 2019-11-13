«Траст» выявил злоупотребления на 122 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст», которому передали проблемные активы санируемых банков на 2 трлн руб., выявил злоупотребления на 122,4 млрд руб. За год возбуждено 80 уголовных дел с ущербом на 26,7 млрд руб., еще 95,7 млрд проходит по материалам доследственных проверок, сообщает РБК со ссылкой на банк.

«Траст» с 2018 года выполняет функции банка непрофильных активов. Ему передали проблемные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Центробанк намерен взыскать задолженности на сумму 485 млрд руб.

Уголовные дела в основном возбуждены по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате. Есть также обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, в краже, коммерческом подкупе, преднамеренном банкротстве, подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Вынесено 14 обвинительных приговоров.

Напомним, «Траст», «Открытие» и группа «Сафмар» договорились об урегулировании взаимных претензий. Банк непрофильных активов получит 135 млрд руб., а «Сафмар» выкупит ряд активов.

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