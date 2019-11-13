В Петербурге освободили земельные участки, незаконно занятые под размещение автостоянок

В ходе очередного рейда по выявлению незаконно занятых земельных участков, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники городского комитета по контролю за имуществом произвели демонтаж самовольных объектов, размещенных на территории Московском, Выборгском, Невском, Фрунзенском и Красносельском районах.

В частности, как сообщили в ККИ, была выявлена и закрыта незаконная автостоянка площадью около 5 тыс. кв. м вблизи дома 29, корпус 1 по улице Ворошилова. Такое же нарушение было зафиксировано по адресу: поселок Парголово, Выборгское шоссе (участок 108). Две огороженные автостоянки площадью более 500 кв. м и 2,5 тыс. кв. м без правоустанавливающих документов также закрыли на проспекте Народного Ополчения — вблизи д. 221, литера А (уч. 1) и на пересечении с улицей Тамбасова. Во всех случаях в адрес пользователей участков составлены протоколы, им грозят крупные штрафы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Приморском районе Петербурга сотрудники ККИ снесли несколько незаконных торговых павильонов и кафе.