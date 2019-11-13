Сенатор возглавила единороссов в Республике Алтай

Член Совета федерации от Республики Алтай Татьяна Гигель стала секретарем регионального отделения «Единой России». Как сообщили в пресс-службе партии, на конференции большинство делегатов поддержали ее кандидатуру, которую ранее согласовал президиум генсовета «Единой России» на должность исполняющей полномочия.

До этого секретарем отделения партии был спикер республиканского парламента Владимир Тюлентин. В конце октября 2019 года он добровольно сложил полномочия лидера местных единороссов.

Татьяна Гигель стала членом Совета федерации от законодательной власти Республики Алтай в 2014 году, сейчас она входит в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В октябре этого года депутаты регионального парламента вновь избрали госпожу Гигель на эту должность. Срок ее полномочий истекает в 2024 году.

О том, как Владимир Тюлентин сохранил пост в парламенте, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Председатель на раз-два»

Юлия Сасевич