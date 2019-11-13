Космический комплекс «Байтерек» на Байконуре планируют эксплуатировать до 2062 года

Космический ракетный комплекс «Байтерек» на космодроме Байконур намерены эксплуатировать до 2062 года, следует из презентации министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, подготовленной к форуму «Байконур — колыбель мировой космонавтики-2019».

«Проект "Байтерек". Создано совместное предприятие Казахстана и России — по 50%. Инвестиционный период — 2020–2023 годы. Период эксплуатации — 2022–2062 годы»,— говорится в презентации (цитата по ТАСС). Предполагается, что запуск ракеты-носителя «Союз-5» произойдет в 2023 году, а ракеты-носителя «Союз-6» — в 2025 году.

«Байтерек» — совместный проект Казахстана и России по созданию структуры для выведения космических аппаратов с Байконура. Его учредителями выступают Комитет государственного имущества и приватизации Минфина Казахстана (50% акций) и государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (50%). По предложению президента России Владимира Путина космический ракетный комплекс будет носить имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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