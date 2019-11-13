Профсоюз попросил мэра столицы Кузбасса разобраться с зарплатами педагогов

Профсоюз «Альянс учителей» направил обращение в адрес мэра Кемерово Ильи Середюка и начальника городского управления образования обращение с просьбой разобраться в ситуации с оснащением школ и зарплатами преподавателей. Документ опубликован в твиттере организации.

Поводом для обращения стала жалоба, поступившая в профсоюз от учителя физики в кемеровской школе №39 Андрея Егорова. Он заявил, что администрация учреждения не может «нормально обеспечить ресурсами для работы школы». По его словам, учителя вынуждены покупать мел и лампы для мультимедийных проекторов сами, а также оплачивать проезд на курсы повышения квалификации. «Если закрыть глаза на покупку мела учителя по привычке могут, то покупать лампу для проектора за 8 тыс. руб. при зарплате в 22 тыс. руб. невозможно, учебный процесс останавливается, учитель не может выдать материал полноценно»,— говорится в обращении.

«Альянс учителей» подозревает, что такая же ситуация наблюдается в других школах Кемерово, и просит главу города Илью Середюка разобраться с обеспечением образовательных учреждений. «Также нас беспокоит ситуация с зарплатами учителей. Насколько нам известно, зарплаты конкретно в этой школе составляют 20-25 тыс. руб., в то время как "майские указы" (президента Владимира Путина.— “Ъ”) предписывают зарплату учителей не меньше 40,94 тыс. руб.»,— сказано в документе.

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Юрий Зуев