СМИ: Минюст США в ближайшее время может опубликовать доклад о слежке ФБР за Трампом

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц начал устанавливать сроки вызова свидетелей для анализа отчета о слежке ФБР за Дональдом Трампом во время президентских выборов в 2016 году. Это подтверждает скорое обнародование документа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. По данным газеты, доклад может быть опубликован 20-го или после 28 ноября.

Глава Минюста Уильям Барр ранее поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему проверить, почему начали расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года. Он потребовал установить, была ли слежка за кандидатом в президенты Дональдом Трампом законной и обоснованной.

Слежка могла быть связана с расследованием дела о вмешательстве России в выборы США. Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил о многочисленных попытках России повлиять на предвыборную гонку, но не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре со штабом Дональда Трампа.

Подробнее о проверке законности слежки читайте в материале “Ъ” «Сторонники Дональда Трампа начинают контррасследование».

Подробнее о докладе спецпрокурора — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп не сговаривался с Москвой».