Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4000. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2945. 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2670. 9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2540. 10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530. 11 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2335. 12 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2290. 13 (13). Кеи Нисикори (Япония) — 2180. 14 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 2125. 15 (15). Денис Шаповалов (Канада) — 2050. 16 (16). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2000. 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840. 18 (18). Алекс де Минаур (Австралия) — 1775. 19 (19). Джон Иснер (США) — 1770. 20 (20). Григор Димитров (Болгария) — 1747... 23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940. 3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496. 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462. 5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192. 6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075. 7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776. 8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685. 9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245. 10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935. 11 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3120. 12 (12). Йоханна Конта (Великобритания) — 2879. 13 (13). Мэдисон Кис — 2767. 14 (14). София Кенин (обе — США) — 2740. 15 (15). Петра Мартич (Хорватия) — 2617. 16 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390. 17 (17). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2290. 18 (18). Алисон Риск (США) — 2210. 19 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2205. 20 (20). Анжелик Кербер (Германия) — 2175… 30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1560… 39 (41). Вероника Кудерметова — 1351… 41 (35). Екатерина Александрова — 1325… 54 (54). Светлана Кузнецова — 1052… 61 (59). Анна Блинкова — 1007… 70 (69). Дарья Касаткина — 851… 90 (93). Анастасия Потапова — 695… 100 (87). Маргарита Гаспарян (все — Россия) — 661.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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