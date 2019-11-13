АО «Национальная система платежных карт» (НСПК)

Создано 23 июля 2014 года. 100% акций АО НСПК принадлежит Банку России. НСПК является оператором платежной системы «Мир». Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. В настоящее время эмиссия карт «Мир» превысила 67,4 млн штук. Участниками системы являются 306 российских банков. Более 160 из них осуществляют эмиссию карт «Мир». НСПК также является операционным платежным и клиринговым центром системы быстрых платежей (СБП). Система быстрых платежей — сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета клиентов других банков по номеру мобильного телефона. СБП была запущена в конце января 2019 года, сегодня к системе подключено 25 банков, в том числе 10 системно значимых.

По итогам 2018 года выручка НСПК составила 11,9 млрд руб., что на 50% выше показателя 2017 года. Чистая прибыль выросла на 43% и достигла 4,8 млрд руб.