СМИ: мобильное приложение не станет заменой паспорту в виде карты

Электронные паспорта в виде мобильного приложения не смогут полностью заменить физический документ, сообщает The Bell со ссылкой на источники. По данным издания, против этого выступает ФСБ. Служба считает, что паспортные данные россиян ненадежно размещать в приложениях на базе операционных систем iOS или Android.

Приложение, вероятно, можно будет использовать только для простых услуг: например, чтобы подтвердить свой возраст для покупки алкоголя. Однако оформить квартиру можно будет только через обычный паспорт: удостоверить свою личность через приложение будет нельзя.

Напомним, с 2020 года россиянам начнут выдавать электронные паспорта на добровольной основе, они будут представлять собой пластиковую карту с чипом. Также граждане смогут пользоваться мобильным приложением. Выдача бумажных паспортов полностью прекратится в 2022-ом.

О новых документах читайте в материале “Ъ” «Электронные паспорта выдадут досрочно».