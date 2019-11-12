Правозащитники обратились в Госсовет и прокуратуру из-за противоречия закона о митингах Конституции

Юридическая служба «Апология протеста» (входит в состав международной правозащитной группы «Агора») обратилась в Госсовет Татарстана и прокуратуру с просьбой внести изменения в региональный закон о митингах. Об этом сообщил "Ъ-Казань" глава службы Алексей Глухов.

В документе правозащитники напоминают, что Конституционный суд РФ вынес постановление, которое запрещает региональным властям отказывать в проведении публичных акций по причине близости митингов к зданиям госвласти, создания помех транспорту или затруднения доступа к социальным учреждениям. В то же время в законе Татарстана о публичных мероприятиях есть запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций и шествий радиусе 50 метров от прокуратуры, консульств, учреждений образования, здравоохранения и культовых сооружений, а также зданий, которые занимают органы государственной власти. В «Апологии протеста» считают, что эти нормы не отвечают требованиям Конституции и противоречат федеральному закону.

Как сообщал «Ъ-Казань», сегодня комитет Госсовета по законности и правопорядку рекомендовал парламенту Татарстану включить в план законопроектной работы на 2020 года внесение изменений в региональный закон о

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"