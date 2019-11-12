Сенатор Климов допустил появление «журналистов-иноагентов»

Сенатор Андрей Климов допустил, что на журналистов, работящих в СМИ со статусом иноагента, может быть распространен аналогичный статус. Такое заявление господин Климов сделал «Интерфаксу».

«Если он там просто бумажки перекладывает и от своего имени ничего не выдает, я не думаю, что он подпадет. Но люди, которые работают там не садовниками, а распространяют конкретную информацию и там находятся, могут быть — да, действительно, потому что они получают деньги из-за рубежа, сотрудничают со структурой, признанной иноагентом, и сами активно распространяют информацию»,— сказал сенатор.

Он добавил, что хотя журналисты и могут получить такой статус, но это не значит, что «обязательно будут признаны». По мнению сенатора, все должны знать, что «человек не является независимым журналистом или независимым гражданином».

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. Согласно документу, физлица могут быть внесены в список СМИ-иноагентов в случае, если они получают и распространяют материалы признанных иностранными агентами СМИ, а также участвуют в их создании, получая средства из-за рубежа. Такие люди будут обязаны маркировать публикации, раз в полгода предоставлять отчет о работе и раз в год проходить процедуру аудита.

Во вторник господин Климов и депутат Василий Пискарев внесли десяток поправок в законопроект о СМИ-иностранных агентах.

Подробнее о том, что о поправках рассказал “Ъ” сенатор Андрей Климов, в публикации «За билет в иноагенты».