Низкие ставки угрожают кредитоспособности

Глобальная неопределенность и замедление роста мировой экономики негативно скажутся на кредитоспособности суверенных заемщиков в приближающемся 2020 году, предупреждает агентство Moody's. Пока риски правительств развитых стран, обремененных высокой долговой нагрузкой, маскируются низкими процентными ставками. Но продолжение периода мягкой монетарной политики вызывает обеспокоенность у экспертов — в частности, потому, что весьма высокая долговая нагрузка частного сектора в случае нового кризиса может вновь переместиться на балансы государств.

Кредитоспособность суверенных заемщиков в следующем году ухудшится, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's. «Глобальная неопределенность ведет к снижению деловой активности и темпов роста, обостряя структурные проблемы и повышая вероятность экономических и финансовых шоков — тогда как антагонистический политический климат, формируемый в первую очередь противостоянием США и Китая в торговле, снижает устойчивость стран с высокой долговой нагрузкой и низкими объемами фискальных резервов»,— указано в новом отчете агентства.

Всего на 142 страны, рейтингуемые Moody's, приходится $63,2 трлн долга. Отмечается, что перетоки капитала могут сделать уязвимыми самых слабых заемщиков. За этот год уже был снижен рейтинг Турции (до B1 с негативным прогнозом). Россия, наоборот, получила уже инвестиционную оценку (Baa3 со стабильным прогнозом). Со снижением рейтинга столкнулась Мексика, правительство которой в большой степени зависит от «самочувствия» нефтяного госгиганта PEMEX, а также Аргентина, Индия и ЮАР (во всех этих случаях — из-за растущих фискальных дисбалансов).

Также снижение затронуло Гонконг, политическая нестабильность в котором ведет к снижению привлекательности территории как торгового и финансового центра (теперь его рейтинг — Aa2 с негативным прогнозом).

Замедление экономики повлияет на темпы роста в США и Китае. Ослабит оно и страны, зависящие от экспорта, а также государства с существенным дефицитом текущего счета. Обе эти группы наиболее подвержены финансовым шокам, указывают в Moody's. При этом в США текущая повестка отвлекает законодателей от решения долгосрочных фискальных проблем — растущих дефицита бюджета и уровня долговой нагрузки. В Китае же властям все сложнее поддерживать баланс между стимулированием замедляющегося роста и сохранением финансовой стабильности. В Европе риски связаны с последствиями «Брексита» (по рейтингу Великобритании — Аа2 — уже выставлен негативный прогноз). В Италии рост популизма в политике препятствует реализации структурных реформ, во Франции протесты «желтых жилетов» привели к замедлению темпов сокращения госрасходов, заключают эксперты.

В этом году в странах «большой двадцатки» рост, вероятно, замедлится до 2,6% против 3% по итогам 2018 года. В дальнейшем рост останется ниже линии тренда, и любое восстановление его темпов будет ограниченным, прогнозирует агентство. Правительства развитых стран сейчас обременены высокой нагрузкой, ставшей следствием борьбы с предыдущим финансовым кризисом.

Пока эти риски «замаскированы» крайне низкими ставками, которые, вероятно, останутся такими и в ближайшие годы (учитывая невысокие темпы роста).

Однако продолжение периода мягкой монетарной политики вызывает обеспокоенность, предупреждает Moody's. В частности, долговая нагрузка частного сектора слишком высока — и в случае кризиса часть ее может вновь оказаться на балансах государств.

Татьяна Едовина