На издание учебного пособия «История Липецкого края» направят 2,5 млн рублей

Общественная организация «Липецкое областное краеведческое общество» (ЛОКО) выиграла конкурс Фонда президентских грантов в номинации «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Теперь ЛОКО на 2,5 млн руб. должно издать учебное пособие «История Липецкого края». Как сообщили в администрации региона, проект краеведов направлен на «восполнение пробелов в обеспечении образовательных учреждений Липецкой области методическим пособием по краеведению».

«Пособие будет содержать изложенную на документальной основе и в доступной форме информацию о Липецком крае с древнейших времен до настоящего времени. Сопровождаться интересные факты будут иллюстрациями и картографическими материалами. Изучать краеведение школьники будут в течение трех лет, с шестого по восьмой классы», - отметили в обладминистрации. Тираж издания должен составить 1,5 тыс. экземпляров, а его электронную версию разместят на интернет-ресурсе краеведческого общества.

Липецкое краеведческое общество, как сказано на его сайте, было учреждено в январе 1989 года и считает себя преемником Липецкого Петровского общества распространения научных и практических знаний. В составе ЛОКО более 150 человек. Его бессменным председателем является местный краевед, преподаватель православной гимназии Александр Клоков.

Напомним, Липецкая область была образована 6 января 1954 года из окраинных районов Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей. В исторической справке на сайте обладминистрации отмечено, что после ордынского нашествия в XIII веке, возрождение края пришлось XVI-XVII века, когда были отстроены города-крепости Елец (1146), Данков (1563), Талицкий острог, Лебедянь (1613), Раненбург (1638). С 1635 года началось сооружение укрепленной линии - Белгородской засечной черты, на которой в пределах современной Липецкой области были возведены небольшие крепости - Добрый и Сокольск (северный район современного Липецка) и Усмань.

О том, как липецкие правоохранители боролись с местной религиозной организацией, в материале “Ъ-Черноземье” «Силовая профилактика».

Владимир Зоркий