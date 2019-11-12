ФАС одобрила консолидацию 100% Tele2 «Ростелекомом»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации 100% сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг»), говорится в сообщении ведомства, цитаты из которого приводит агентство «Прайм».

«Ростелеком» приобретет долю в компании в размере 55%. Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг»), остальные 55% принадлежат компании Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% — у ВТБ, 40% — у Invintel B. V. Алексея Мордашова, 10% — у банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал указ о консолидации «Ростелекомом» 100% Tele2. Согласно условиям сделки, «Ростелеком» должен провести дополнительную эмиссию в пользу ВТБ. Минимальная доля в операторе Росимущества — основного акционера «Ростелекома» — будет ограничена 33,2% обыкновенных акций «Ростелекома».

Как стало известно “Ъ”, правительство утвердило цену голосующих акций «Ростелекома» в рамках дополнительной эмиссии в пользу ВТБ на уровне 93,21 руб. за бумагу. Цену размещения дополнительных акций «Ростелекома» 13 ноября определит совет директоров оператора.

Подробности — в материале “Ъ” «ВТБ подпишется на «"Ростелеком"».