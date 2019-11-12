Доцента Олега Соколова могут лишить ордена Почетного легиона

Доцент Олег Соколов может быть лишен ордена Почетного легиона. Об этом заявила представитель службы по связям с общественностью ордена Почетного легиона Сесиль Кретьен, сообщает «Фонтанка.ру».

По словам госпожи Кретьен, награда может быть отозвана за совершение действий, «противоречащим чести или способным нанести ущерб Франции». Причем окончательное решение по такому вопросу обычно принимает президент республики, великий магистр ордена Почетного легиона.

Напомним, что орден Олег Соколов получил в 2003 году за вклад в изучение истории Франции.

Доценту Соколову предъявлено обвинение в умышленном убийстве сожительницы Анастасии Ещенко, части тела которой он пытался утопить в реке Мойка. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ. Октябрьский районный суд Петербурга отправил Соколова под стражу до 8 января. Психиатрическая экспертиза историку будет назначена после того, как будут найдены все части тела жертвы.