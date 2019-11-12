Изъятое имущество осталось бездоказанным

Конституционный суд разрешил изымать собственность даже у знакомых подозреваемых в коррупционных преступлениях. Чтобы этого не произошло, третьим лицам придется самим доказывать законность покупки, например, недвижимости или автомобиля. Решение принято в рамках дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как пояснил “Ъ FM” его адвокат Александр Горбатенко, родственники и близкие полицейского пытались оспорить изъятие у них имущества на 9 млрд руб. Чем суд объяснил свою позицию? И какими будут последствия? Выясняли Григорий Колганов и Глеб Силко.

11 квартир, 16 машино-мест и четыре люксовых автомобиля, а еще 8,5 млрд руб. наличными и полукилограммовый слиток золота — все это Генпрокуратура изъяла у полковника Захарченко, его семьи и любовниц, как приобретенное на сомнительные доходы. Защита настаивала, что обвинению не удалось доказать незаконное происхождение средств на эти покупки, особенно в отношении сожительниц, то есть не родственников бывшего полицейского. Дошло до Конституционного суда. Но тот решил, что тут особый случай по защите «конституционно значимых ценностей». Теперь лишиться имущества рискует всякий, кто хотя бы знаком с подозреваемым в коррупции, убежден адвокат Захарченко Александр Горбатенко: «Фактически узаконено право забирать имущество у любого лица, если оно само не докажет законность происхождения денежных средств. Достаточно обвинить человека в связях с неким предполагаемым коррупционером. Имущество отобрали еще до того, как Дмитрия признали коррупционером».

Конституционный суд отметил, что его решение не предполагает произвольного изъятия имущества. И поскольку гражданину дано право доказать законность приобретения собственности, баланс интересов общества в борьбе с коррупцией и частных лиц соблюдается. С такой формулировкой согласен зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн: «Не государство должно доказать человеку, что он приобрел имущество незаконно, а он должен подтвердить законность. Если мы с вами хотим навести порядок на антикоррупционном фронте, значит, эти механизмы нужно применять. Кроме того, в России не прецедентное право, и это решение относится к совершенно конкретному делу. И следствием доказана, и судом установлена аффилированность Захарченко и лиц, которые формально не являются его родственниками».

О последствиях решения Конституционного суда юристы говорят с осторожностью. С одной стороны, ограничить круг родственников и близких коррупционера, у которых можно изымать имущество — значит попросту указать преступнику, на кого активы переписывать можно. С другой стороны, вопросы у силовиков могут появиться практически к любому человеку, например, из списка контактов в смартфоне предполагаемого взяточника, рассуждает партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин:

«Просто знакомые, записанные в телефонной книжке, в еще более опасной ситуации, наверное, чем сами чиновники — эти люди могут не совершать ничего противоправного, но потерять имущество, которым владеют.

Мы как граждане, декларирующие все свои доходы, это должны приветствовать. То есть Конституционный суд сказал примерно следующее: мы все должны радоваться, кто живет в соответствии с законом».

Еще один важный вопрос: как знакомому взяточника доказывать законность нажитого имущества? Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, который консультировал фигурантов нескольких громких коррупционных дел, полагает, что с аргументацией не должно возникнуть проблем. При этом он все равно опасается злоупотреблений со стороны силовиков: «В условиях, когда каждое лицо обязано платить налоги, можно же представить форму 2 или 3-НДФЛ и сказать, что за последние несколько лет я заработал денег достаточно, чтобы все это купить. Несомненно, я опасаюсь произвола, потому что наши правоохранительные органы всегда отличались широтой забрасывания невода, то есть по принципу “давай сгребем всех”. И здесь очень большую роль играют суды».

В любом случае изъятие собственности у родных и близких Дмитрия Захарченко уже признано соответствующим Конституции. И хотя в России нет прецедентного права, можно предположить, что суды в подобных делах продолжат эту практику. А значит, впору перефразировать знаменитую поговорку: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, какого имущества ты лишишься.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура добилась конфискации имущества бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина. В доход государства были обращены активы на сумму около 6,5 млрд руб. Сам подозреваемый в мошенничестве и коррупции признал большую часть собственности приобретенной незаконно.