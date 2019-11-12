Лукашенко не верит в отмену смертной казни на референдуме

Вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии может быть решен только с помощью референдума, заявил президент страны Александр Лукашенко. Но выносить этот вопрос на референдум, по мнению президента, не стоит, так как белорусы не откажутся от смертной казни.

«Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни. Мы к этому безразлично относиться не можем. Мы очень часто проводим опросы о смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос, стоит ли выносить это на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит»,— сказал господин Лукашенко по итогам переговоров с президентом Австрии Александром ван дер Белленом (цитата по ТАСС).

Отношение к смертной казни в России и мире Инфографика “Ъ” Читать далее

Президент Белоруссии рассказал, что власти работают с общественным мнением по поводу отмены смертной казни, но «спешка здесь может навредить».

Ранее президент Австрии заявил, что легализация смертной казне не дает возможность Белоруссии вступить в Совет Европы. Господин Лукашенко на вопрос о членстве в Совете Европы отвечал так: «Примете — спасибо, нет — потерпим».

Господин Лукашенко прилетел на переговоры в Вену. Это его первая поездка в Европу с 2016 года. В планах у президента также поужинать с бывшим канцлером страны, председателем Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.

Подробнее о визите Александра Лукашенко в Австрию — в публикации “Ъ”.