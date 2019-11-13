В «Авиапарке» открылось pop-up-пространство голландской марки G-Star RAW

На третьем этаже «Авиапарка» расположилось pop-up-пространство концептуальной голландской марки инновационного денима G-Star RAW площадью 36 кв. м. Здесь представлены линии Style Mathematics, Tomorrow`s Classics, Dyed by Nature, а также модели из капсульной коллекции, посвященной 30-летию марки.

G-Star RAW — голландский бренд мужской и женской джинсовой городской одежды с современными ценностями, соответствующими концепции осознанного потребления. В производстве используется органический хлопок. Начиная с 2014 года креативный директор бренда Фаррелл Уильямс и G-Star RAW вместе спасают океан от загрязнений в рамках экологического проекта. Из выловленного в океане мусора извлекаются пластиковые бутылки, которые перерабатываются и затем используются при производстве нитей — около 15–20% в составе, из которых впоследствии изготавливается деним и отшивается коллекция из переработанного океанического пластика. Это стало первым опытом, когда джинсовые ткани плетутся из бионического волокна. Также компания не использует мех, кожу, пух и шерсть, полученные неэкологичным путем.