Строительство университетского кампуса в Тюмени обойдется в 3,9 млрд рублей

Возведение университетского кампуса в рамках проекта научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюмени будет стоить 3,9 млрд руб. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями региона. «Этот университетский кампус поможет вовлечь никому не нужный и заброшенный Городищенский лог в городскую структуру»,— уверен господин Моор.

По его словам, проект предполагает не только общежитие для проживание студентов, но также инфраструктур для их досуга, подземную парковку на 400 машино-мест и ландшафтный парк общей площадью 3 га. Помимо этого власти планируют «одеть» речку Тюменку надо в саркофаг и укрепить для строительства берега.

В феврале региональная Общественная палата провела общественные слушания по реализации проекта. В них поучаствовали более 300 человек. «Большинство людей предложили реализовывать проект с учетом поэтапности освоения лога»,— отметил глава региона. Он предложил создать на базе Общественной палаты комитет для общественного обсуждения благоустройства и подготовки технического задания по следующим 17 га Городищенского лога, которые были частично застроены в советское время.

Городищенский лог является самым длинным оврагом Тюмени, по которому течет река Тюменка. По мнению экологов, лог — уникальная природная территория с собственной биосистемой, где гнездятся птицы и прилетают на зимовку утки. Согласно постановлению Александра Моора, подписанном в декабре 2018 года, лог утратил статус охраняемого ландшафта.

Подробнее о проекте научно-образовательного центра — в материале “Ъ-Урал”