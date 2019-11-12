Ангар с автопокрышками в Ленобласти потушен

Возгорание ангара во Всеволожском районе Ленобласти ликвидировано. Об этом сообщил и в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что входе пожара в деревне Новое Девяткино, в районе станции Лаврики в ангаре на площади 500 кв. м горели покрышки. Возгорание ликвидировали в 16:36 по мск. Данных о пострадавших нет.

Добавим, что пожаром заинтересовались в Управлении Росприроднадзора. По данным пресс-службы управления, на линии по переработке автомобильных шин произошло возгорание. Повреждения получили производственное оборудование и строение. Управление готовит запрос в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Если причиной пожара окажется нарушение требований при обращении с отходами, в отношении юридического лица возбудят дело об административном правонарушении.