В районе Северной ТЭЦ во Всеволожском районе горит склад

Во вторник, 12 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар в промзоне неподалеку от Северной ТЭЦ.

Как сообщают очевидцы в одной из соцсетей, горит склад на территории промзоны. На месте происшествия работают пожарные расчеты. По предварительным данным, в ангаре размером 120 на 25 метров хранились автомобильные покрышки.

При этом в самой Северной ТЭЦ “Ъ-СПб” сообщили, что возгорание произошло не на самом объекте, а за его территорией.

На данный момент возгоранию присвоен ранг №2, данных о пострадавших нет.