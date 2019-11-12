Репутацию вернут после проверки

Почти треть выездных налоговых проверок в России проходит с участием полиции. Фискальные органы по их итогам в среднем доначисляют бизнесменам на 17,5 млн руб. больше, чем без привлечения силовиков. Такие данные привели эксперты Московской торгово-промышленной палаты на конференции, организованной при участии Гильдии негосударственных структур безопасности МТПП.

У тех предпринимателей, которых в итоге признали невиновными в налоговых преступлениях, должна быть возможность защитить свою репутацию. Сообщать об этом прежним подрядчикам как раз могли бы правоохранители, считает глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов:

«Когда мы стали устно уже это обсуждать, без переписки, они говорят: мы должны предпринимателям выдать индульгенцию, справку, что к нему претензий нет? Я говорю: нет, конечно, вы должны, изъяв документы, по конкретным проверочным материалам, всем, у кого вы изымали документы, сообщить, что проведенной проверкой установлено — к этой компании за такое-то число никаких претензий по данным нет. Вы сохраняете доброе имя предпринимателя и вносите спокойствие в предпринимательскую среду, потому что люди боятся вас, боятся ваших запросов. А так это будет рядовое событие: да, проверяют, государство имеет на это право, но государство ставит нас в известность, что к нам претензий нет. И вот мы сейчас этого добиваемся. Это непросто. Я боюсь, что, зная централизацию правоохранительных органов, законодательно я здесь не вижу ничего, что нужно менять — это должны быть инструктивные письма, которые обучают, как изымать, как делать, как информировать. Мы считаем, что это тоже хорошее профилактическое направление».

По данным Московской торгово-промышленной палаты, в прошлом году по всей России прошло почти 3,5 тыс. подобных совместных проверок полиции и Федеральной налоговой службы.