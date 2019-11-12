Седьмое заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Гособвинение представило основной объем письменных доказательств. Как пояснил прокурор Олег Лавров после сегодняшнего заседания “Ъ”, он исследовал все 272 следственных тома, но не все полностью (все дело это не только 272 тома, есть еще примерно 50 томов, сформированных во время первого процесса). К неисследованным материалам прокуратура намерена возвращаться в ходе процесса. На оглашение томов дела у гособвинения ушло три дня. На первом процессе чтение материалов дела растянулось на несколько месяцев.
Прокуратура пока не стала оглашать комплексную экспертизу по делу. На заседании 11 ноября прокурор Олег Лавров зачитал выводы экспертизы, сделанной на стадии следствия. Из нее следовало, что руководство «Седьмой студии» обналичило 133 млн рублей, что привело к «безвозмездному выбытию», именно такова сумма хищений по делу. Но сегодня, в последний день оглашения доказательств, прокурор не стал зачитывать выводы экспертизы, сделанной в ходе первого судебного процесса. Из второй экспертизы следовало, что «Седьмая студия» не только не похищала средства, а изыскала дополнительные средства на «Платформу».
Судья отказала защите в отводе прокурора. Адвокат Ксения Карпинская, защищающая Алексея Малобродского, заявила отвод прокурору, обвинив его в «тенденциозности» и «заинтересованности в исходе дела». Основанием для таких заявлений стала манера прокурора оглашать материалы: зачитывать одну часть письма, но не читать другую, представлять документы на иностранным языке только с частичным переводом на русский. «Суд не усматривает законных оснований в отводе прокурора»,— зачитала решение судья Олеся Менделеева.
Защита вновь указала на большое число в деле черновиков. Сегодня прокурор частично исследовал 57 томов дела. Почти после каждого исследованного тома поднимались адвокаты и указывали, что в материалах есть черновики – перечеркнутые документы без печатей и подписей. Некоторые документы встречаются как в оригинале, так и в черновиках, поэтому звучали в зале несколько раз. «Нет никаких доказательств. Поэтому они по пять раз зачитывали одно и то же»,— сказал «Ъ» адвокат Дмитрий Харитонов, который представляет интересы Кирилла Серебренникова.
На заседании 13 ноября суд перейдет к допросу свидетелей по делу.