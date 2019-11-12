СМИ: Путин не помилует осужденную за контрабанду гашиша израильтянку до января

Президент России Владимир Путин не планирует решать судьбу осужденной за контрабанду около 10 г гашиша израильтянки Нааму Иссахар до тех пор, пока Израиль не выйдет из «политического тупика», сообщило агентство Bloomberg cо ссылкой на два источника. Он якобы не хочет делать премьер-министру Беньямину Нетаньяху «подарок» к выборам.

Под «тупиком» имеется в виду ситуация в Израиле, которая сложилась после повторных выборов в парламент. Партия премьер-министра Беньямина Нетаньяху «Ликуд» не смогла получить большинство и сформировать коалицию, после этого премьер-министр потерял возможность создать правительство.

Источники агентства утверждают, что вопрос о помиловании израильтянки планируют поднять в январе, когда в Израиле могут пройти перевыборы. До тех пор, по словам собеседника Bloomberg, господин Путин не хочет делать «подарок» действующему премьер-министру. Агентство связывает такое решение с позицией Израиля по поводу ситуации с Ираном и Сирией.

Напомним, Нааму Иссахар задержали в апреле 2019-го. В октябре российский суд приговорил ее к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Приговор активно обсуждался в Израиле, поэтому Биньямин Нетаньяху отправил президенту России официальную просьбу о помиловании израильтянки.

По данным источников израильской газеты Haaretz, Россия давила на Израиль и предлагала освободить гражданина России Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях.

О деле израильтянки — в материале “Ъ” «Дружба дружбой, а косячок врозь».