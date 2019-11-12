Казахстан вышел с площадкой

В Кремле прокомментировали предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на успех переговоров в «нормандском формате».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений. Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы. Она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи мы все в настоящее время концентрируемся на подготовке к процессам “нормандского формата”. Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске. Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которое происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено».

Идею провести встречу в Казахстане Нурсултан Назарбаев озвучил 12 ноября. Он подчеркнул, что есть предложение обсудить конфликт в Донбассе в «нормандском формате», привлечь к дискуссии США. Однако первый президент Казахстана убежден, что проблема «решается только между двумя государствами». По словам Назарбаева, Владимир Зеленский уже согласился на встречу на нейтральной площадке.

Стоит ли ждать прямых переговоров лидеров России и Украины? Доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев предполагает, что Москве такой формат был бы выгоден: «Идея интересная. Но здесь Владимир Зеленский слабее гораздо. Мы перехватываем “нормандский формат”. Пойдет ли на это президент Украины при том, что он рвется к диалогу с Владимиром Путиным? Может пойти, но это, я думаю, ему будет не очень выгодно в итоге. В понимании украинского руководства, когда за стол переговоров сядут президент Путин, Зеленский и будут еще присутствовать Меркель и Макрон, Россия подвергнется тяжелому западному давлению, и будет достигнут успех.

Я думаю, все вернется обратно к стандартному варианту проведения саммита в “нормандском формате”».

Предполагается, что встреча в «нормандском формате» может пройти после разведения войск у поселка Петровское, которое завершилось 11 ноября. Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что встреча в Казахстане возможна, если сорвутся переговоры о встрече в «нормандском формате». «Если стороны так и не смогут согласовать документ, который готовится для подписания на этом саммите, то вероятность проведения встречи в формате тет-а-тет или при посредничестве экс-президента Казахстана в значительной степени возрастет. Конечно, эта инициатива возникла не на пустом месте. Казахстан уже многие годы пытается перехватить переговорную миротворческую функцию у Белоруссии. Но сама идея достаточно продуктивная и может быть запасным, альтернативным вариантом в случае провала “нормандского формата” переговоров. К сожалению, пока за столом переговоров не сидят США, эффективность этого формата крайне низкая.

Я считаю, что прямые переговоры между Украиной и Россией также могли бы быть эффективным инструментом завершения кризиса, но только в том случае, если обе стороны будут готовы к этим переговорам, к неприятным, иногда даже болезненным компромиссам по итогам этой встречи. Минский и “нормандский” форматы в любом случае необходимо менять: или переходить на прямые переговоры, или максимально расширять круг посредников, чтобы все участники кризиса сидели за столом и все брали на себя обязательства по его завершению»,— резюмирует Бортник.

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Накануне украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что страны-участницы «нормандского формата» обсуждают приблизительную дату встречи. Во вторник вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к снятию санкций с Москвы. Такие страны, как Россия и Украина, по его словам, всегда мирятся. При этом основания полагать, что ЕС отменит санкции, пока что нет, подчеркнул Кулеба.

Александр Рассохин, Сергей Гусев