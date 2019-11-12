Osram приняла предложение о покупке со стороны австрийской AMS

Руководство немецкого производителя светового оборудования Osram согласилось принять предложение о покупке со стороны австрийского производителя полупроводников и измерительного оборудования AMS за €4,6 млрд и рекомендовать его своим акционерам.

На предложение австрийской компании немецкая Osram пошла после того, как в прошлом году из-за сокращения авторынка и снижения продаж в Китае ее выручка сократилась до €3,5 млрд, однако в следующем году Osram ожидает «стабилизации» обстановки, которая будет заключаться в менее резкой динамике выручки — на уровне +/– 3%.

Немецкая компания также добавила, что до 2022 года на ее немецких предприятиях не будет проводиться сокращение рабочей силы, вызванное слиянием с AMS. Теперь у акционеров Osram есть время до 5 декабря, чтобы высказаться по условиям сделки с австрийцами.

Евгений Хвостик