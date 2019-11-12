Ленобласть готова объявить мораторий на размещение в регионе опасных промышленных объектов

Власти Ленинградской области готовы объявить мораторий на размещение в ближайшие два-три года на территории региона промышленных объектов I-II класса опасности. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Мы не просто вводим этот запрет, в 2020 году мы объявим конкурс на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду Ленинградской области действующих на территории региона предприятий»,— сообщил глава Ленобласти.

Господин Дрозденко отметил, что в инвестиционном портфеле региона в настоящий момент насчитывается проектов на 1,5 трлн рублей. Их намерены реализовать в ближайшие годы. При этом мораторий может быть наложен с целью «остановиться и оценить влияние экономики на природу».

Первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Антон Финогенов разъяснил “Ъ-СПб”, что сегодня в регионе функционирует не много объектов I и II классов опасности. Критериям для размещения таких производств соответствует лишь одна площадка — промышленный индустриальный парк «Левобережный». Он добавил, что, как правило, инвесторы стараются избежать присвоения предприятиям таких классов опасности «с помощью применения экологических технологий».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что против представленной проектной документации по строительству перегрузочного портового комплекса выступили жители Приморска.