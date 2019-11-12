В Петербурге и Ленобласти начали расти цены

По данным Петростата, индекс потребительских цен в октябре текущего года в Петербурге, по сравнению с сентябрем составил 100,1%. Такой же рост зафиксирован в Ленинградской области.

При этом в сентябре индекс цен в городе и области составлял 99,9, показав снижение цен на 0,1%.

Напомним, что в конце октября ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7% до 6,5% годовых. Регулятор снизил прогноз годовой инфляции на 2019-й год с 4,0–4,5% до 3,2–3,7%. ЦБ указывает, что в первом квартале 2020-го годовая инфляция сложится даже ниже 3%.