Блогеру из Тюмени дали 15 суток за пост о русских людях

Судья Ленинского райсуда Тюмени Светлана Ломакина вынесла решение об административном аресте на 15 суток тюменского блогера Алексея Кунгурова, обвиняемого органами полиции в возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Эту информацию «Ъ-Урал» подтвердила супруга господина Кунгурова.

Напомним, блогер был задержан вчера вечером когда пошел в магазин со своей пятилетней дочерью. Через четыре часа ребенка вернули матери.

Подробнее об уголовном преследовании блогера Алексея Кунгурова читайте в материале «Алексей Кунгуров признан виновным в оправдании терроризма»