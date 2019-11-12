Тюменскому блогеру грозит 15 суток за русофобию

В Ленинском райсуде Тюмени стартовал процесс по административному делу о возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ) в отношении местного блогера Алексея Кунгурова. Как пояснили в райсуде, материалы рассматривает судья Светлана Ломакина. Санкции статьи подразумевают наказание от штрафа от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб до административного ареста до 15 суток.

Как пояснила «Ъ-Урал» супруга блогера, господин Кунгуров был задержан сотрудниками отдела полиции №5 Тюмени вчера в районе 17-18 часов вечера, когда вместе с пятилетней дочерью пошел в магазин за продуктами. «Около шести мне пришла SMS о том, что они купили продукты и по моим подсчетам должны были прийти минут через пятнадцать, но пропали. Только в районе 21 часа ко мне приехала полиция и увезла меня в райотдел, где я забрала ребенка. Насколько я поняла, дочь все время была с Алексеем. Но домой мы вернулись без Алексея – он был задержан»,— пояснила супруга блогера.

Согласно неофициальным данным, причиной задержания стал пост блогера в Livejournal, опубликованный им 18 января: «Допустимо ли называть русский народ говном». В тексте он объяснял свою позицию, почему не приемлет раболепия в российском обществе. Материал вышел с тегом «русофобия».

Напомним, в 2016 году Тюменский областной суд осудил на два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении господина Кунгурова за его пост «Кого на самом деле бомбят путинские соколы?». Там господин Кунгуров выступил с критикой военной операции российских сил в Сирии. Блогер был осужден за оправдание террористических актов.

Подробнее о преследовании блогера Алексея Кунгурова читайте в материале «Алексей Кунгуров признан виновным в оправдании терроризма»