Стратегию транспортного развития Ленобласти представят к лету 2020 года

Правительство Ленинградской области разрабатывает стратегию транспортного развития региона. Этот документ должен стать основой для привлечения федерального финансирования на строительство крупных дорожных объектов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, работа ведется по поручению Минтранса РФ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Разработка стратегии должна завершиться к середине 2020 года, средства на это будут предусмотрены в бюджете Ленобласти.

Отметим, что в настоящий момент в заявку на федеральное финансирование со стороны области включено строительство новых мостов через Свирь и Волхов, обходов в Мурино и путепровода во Всеволожске, а также реконструкция Колтушского шоссе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 180 км дорог.