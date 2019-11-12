Сбербанк в 2020 году сменит финансового директора

В июле 2020 года финансовый директор Сбербанка Александр Морозов уволится со своей должности, говорится в пресс-релизе банка. Новым руководителем блока «Финансы» станет советник главы Сбербанка Александра Бурико.

«Пришло время двигаться дальше. Мне кажется, что следующий год — это правильный момент для изменений и для меня лично, и для банка»,— приводятся в пресс-релизе слова господина Морозова.

В Сбербанке уточнили, что после небольшого перерыва действующий финансовый директор продолжит работу. Какую именно должность займет господин Морозов — не говорится.

Госпожа Бурико будет отвечать за департамент финансов, казначейство, департамент учета и отчетности, управление налогового планирования, центр по работе с инвесторами, а также за дирекцию по управлению и исследованию данных блока.

Александр Морозов работает в Сбербанке с 2008 года. Он удостоен благодарности правительства России и звания заслуженного экономиста Российской Федерации.