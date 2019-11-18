Интерьер «с обложки»

Концепция total living, предполагающая осознанную приверженность потребителей к тем или иным брендам и транслируемому ими образу жизни, остается актуальной до сих пор, поэтому многие модные дома выпускают не только одежду, но и светильники, ковры, мебель и даже открывают собственные отели. С наступлением холодов хочется сделать свой дом максимально уютным, обновить интерьер, добавить яркие акценты и оживить пространство с помощью аксессуаров. «Коммерсантъ Стиль» выбрал семь известных фэшн-брендов, вещицы для дома от которых не уступают их модным коллекциям. Светильник Paul Smith, плед Missoni или ведро для мусора Ralph Lauren — красиво жить не запретишь.

Marni

ПЛЕТЕНЫЕ СТОЛИКИ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ

Итальянский бренд Marni уже давно выпускает не только одежду, оригинальную обувь, сумки и очень интересную бижутерию, но также и необычную мебель и предметы декора. Яркие плетеные столики и игривые подставки для газет и журналов из коллекции Pop Folk Market — это ручная работа колумбийских мастеров-ремесленников. Ими можно разбавить привычный интерьер или начать подготовку любимого балкона к следующему теплому сезону.

Paul Smith

СВЕТИЛЬНИКИ

Британский модный бренд, знаменитый своим разноцветным полосатым паттерном, выпустил совместную коллекцию с английской маркой светильников Anglepoise. Геометрические торшеры и настольные лампы выполнены в фирменных цветах Paul Smith: они отлично подойдут для эклектичной гостиной или светлого кабинета.

Louis Vuitton Objets Nomades

КОЖАНЫЕ КОРЗИНЫ

Вслед за другими всемирно признанными дизайнерами интерьера и архитекторами, испанский дизайнер Патрисия Уркиола создала специальную серию кожаных корзин для коллекции декоративных предметов, вдохновленных путешествиями Objets Nomades от Louis Vuitton. Четыре слоя кожи шоколадного, синего и серого цвета переплетаются и образуют удобные корзины разного размера, в которые можно сложить книги, журналы или разные мелочи, которые обычно разбросаны по всему дому.

Missoni Home

ПЛЕДЫ

Модный бренд Missoni впервые создал линейку для дома еще в 1950-х годах, а в 1953 официально запустилась марка Missoni Home. У бренда можно найти приятные пледы и покрывала для дома с классическими узорами «зигзаг» и «в шашечку» из шерсти и хлопка. Если надоел привычный диван или кресло, а поменять их пока нет ни сил, ни времени, то можно украсить мебель новым симпатичным пледом.

Brunello Cucinelli

КЕРАМИКА

Признанный мастер нежных свитеров из кашемира, идеальных шарфов и невесомых блуз — итальянский бренд Brunello Cucinelli — взялся за производство уютных аксессуаров для дома в пастельных тонах. Обратите внимание на керамику ручной работы бренда: вазы, тарелки, большие чашки для чая и какао, заварной чайник и пиалы в молочно-бежевых оттенках.

Ralph Lauren Home

КОЖАНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Американский бренд Ralph Lauren выпускает не только стильные свитера и поло, но и симпатичные аксессуары для дома. У бренда можно найти классические графины и кувшины, стаканы и бокалы в подарок, а также приятные вещицы из кожи для дома и офиса. Обратите внимание на урну для бумаг из коричневой или черной кожи и элегантную подставку для зонтиков, которые украсят ваш дом или рабочее место.

A.P.C.

ПОДУШКИ

Тканые подушки от A.P.C.— результат сотрудничества парижского бренда с дизайнером Джессикой Оджен. Все подушки сотканы из лоскутков ткани, использованной в коллекциях бренда. Если вы поклонник принтов и паттернов A.P.C., то подушки будут настоящей интерьерной «отдушиной».

Наталья Кудрявцева