Директор школы в Тольятти обвиняется в растрате более полумиллиона рублей

Директора Тольяттинской школы отправят под суд за растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ) более 500 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК РФ Самарской области.

«По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемая, используя свое служебное положение, начислила стимулирующие выплаты в размере более 555 тыс. руб. нескольким сотрудникам МБОУ, которые не соответствовали квалификационным требованиям к указанным должностям, тем самым совершив растрату»,— говорится в сообщении.

Ранее в СУ СК РФ по региону сообщали, что уголовное дело было возбуждено в отношении директора школы №85, расположенной в Комсомольском районе города.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова