Директора тольяттинской школы подозревают в растрате

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении директора школы №85, расположенной в Комсомольском районе города. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Руководитель образовательного учреждения подозревается в присвоении или растрате вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, за последние два года директор школы начислила стимулирующие выплаты в размере более 555 тысяч руб. нескольким сотрудникам. Эти педагоги не соответствовали квалификационным требованиям к указанным должностям. По имеющимся данным, получившие выплаты учителя являются родственниками директора школы.

По информации официального сайта школы, образовательным учреждением руководит Светлана Гервасьева.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Андрей Сазонов