Власти ЛНР обвинили журналистов в подготовке постановочных сюжетов о Донбассе

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил украинских и иностранных журналистов в подготовке постановочных сюжетов о ситуации в Донбассе.

«По данным наших источников, на позиции 59-й бригады вооруженных сил Украины, с которых сегодня осуществлялись обстрелы территории республики, прибыли группы журналистов телеканалов ICTV, "Украина" и NewsOne, а также корреспонденты зарубежных информагентств France-Presse, The New York Times, Associated Press в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций (Украины.— “Ъ”)»,— сказал господин Осадчий (цитата по «Луганскинформцентру»).

По его словам, украинские и иностранные журналисты находятся в зоне вооруженного конфликта для «подготовки материалов, компрометирующих подразделения народной милиции». «Подразделения народной милиции не реагируют на провокации противника и в полной мере выполняют условия перемирия»,— заверил господин Осадчий.

Напомним, в конце октября ЛНР и Украина заявили о начале процесса разведения войск вблизи поселка Золотое в Луганской области. Разведение прошло успешно, после чего саперы с обеих сторон приступили к разминированию нейтральной полосы. Вслед за этим стороны должны уничтожить фортификационные сооружения, оставленные на уже покинутых позициях.

