Какие новинки ждут посетителей «ЮГАГРО 2019»

В 2019 году в выставке «ЮГАГРО» принимают участие более 710 компаний-участников из 35 стран мира, а общая площадь превышает 65 000 м2. Свыше 200 компаний впервые представят посетителям выставки свою продукцию.

Экспозиция выставки размещена в четырех павильонах и трех открытых площадках. Посетителей «ЮГАГРО» ожидают сотни презентаций, новинок и специальных предложений от производителей и поставщиков. Только на «ЮГАГРО» представлен широкий выбор сельхозтехники и запчастей, семян, удобрений, систем полива, оборудования для хранения и переработки – всего, что требуется для модернизации сельхозпредприятий и составления годового плана закупок.

Раздел «Агрохимия и семена»

Экспозиция «Агрохимия и семена» выставки «ЮГАГРО», по отзывам экспертов рынка АПК, является самой крупной в России по сравнению с другими выставочными проектами.

Посетители «ЮГАГРО» ценят широкой выбор удобрений, семян, препаратов для защиты – это позволяет в рекордно короткие сроки сделать правильный выбор для решения производственных задач. Рассмотрим подробнее некоторые из новых предложений, которые ждут посетителей «ЮГАГРО» в этом году в павильоне 4.

Новинки от «Щелково Агрохим»

Специально к выставке компания подготовила сразу несколько премьер. На стенде «Щелково Агрохим» будут анонсированы расширенная линейка гербицидов для защиты сои, уникальный гербицид для посевов кукурузы с супердлительным эффектом, долгожданный акарицид для защиты садов и многое другое. Большинство препаратов выполнены в инновационных формуляциях.

«Сингента»: инновационные разработки в защите семян и растений

«Сингента» уделяет особое внимание научно-исследовательской деятельности, поэтому на своем стенде компания готовится представить новейшие достижения в области защиты растений: новое поколение фунгицидов для зерновых культур, ФОРС-технология для защиты семян кукурузы и подсолнечника от вредителей, инсектоакарицид для садов, регистрация которого ожидается в конце 2019 года.

«Август»: новинки от лидера отечественного рынка пестицидов

Компания представит на «ЮГАГРО 2019» несколько новых высокотехнологичных препаратов, регистрация которых завершается: два новых препарата для защиты сои с направленным спектром действия, которые пока не имеют аналогов на российском рынке.

Всего посетителей выставки ждут предложения от более 180 компаний, ведущих отечественных и зарубежных производителей и дистрибьютеров: микроудобрения, семена зерновых, зернобобовых и овощных культур импортной и российской генетики, отдельные средства защиты растений и комплексные программы, агрохимикаты, препараты для защиты садов, гибриды семян полевых, масличных и кормовых культур и многое другое.

«Сельскохозяйственная техника и запчасти»

На выставке «ЮГАГРО» ведущие российские и иностранные производители и поставщики сельскохозяйственной техники и запчастей представляют широкий ассортимент техники для предпосевной обработки почвы, посевной и посадочной техники, техники для ухода за посевами, техники для внесения удобрений, уборочной техники, а также техники для послеуборочной обработки. Насыщенная экспозиция ожидает посетителей и в этом году.

Ростсельмаш представит ряд премьер

Главная новинка — тракторы RSM 3000 серии для энергоемких операций, лидеры по экономичности топлива. Выбор тракторов 3000 серии экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 2500 га и выше. Среди зерноуборочной техники — TORUM 785 и компактный зерноуборочный комбайн третьего класса — NOVA.

CLAAS: комбайн из рейтинга «100 лучших товаров России»

Посетители увидят российский комбайн TUCANO, который входит в ТОП -100 лучших товаров России. Примечательно, что комбайн TUCANO производится полностью на заводе компании в Краснодаре: от раскройки листового металла до готовой сельхозмашины.

Kuhn: 10 высокотехничных машин и всероссийская премьера

Компания KUHN, мировой лидер в области производства специализированной сельскохозяйственной техники, представит на выставке «ЮГАГРО» 10 высокотехнологичных машин для эффективного сельского хозяйства. Впервые в России, сразу после мировой премьеры, компания KUHN проведет презентацию нового поколения крупнопакующих тюковых пресс-подборщиков серии SB с системой обвязки двойным узлом.

Более 260 компаний, производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники и запчастей, ждут посетителей «ЮГАГРО 2019» в павильонах 1 и 3, а также на всех трех открытых площадках.

Национальные павильоны

Ведущие компании Италии, Германии, Китая представят свою продукции и услуги в рамках национальных павильонов.

Свыше 15 компаний из Италии покажут посетителям «ЮГАГРО 2019» широкий спектр сельхозтехники и систем полива, линии для переработки фруктов и овощей и многое другое.

Более 30 китайских компаний предложат российскому рынку уборочные машины, запчасти для сельскохозяйственной техники, крупномасштабное оборудование для полива, оборудование для очистки, удаления и отделения семян подсолнечника, тепличное осветительное оборудование и многое другое.

Традиционно пользуется популярностью среди посетителей «ЮГАГРО» национальная экспозиция Германии, где представлены более 40 участников. Немецкие компании покажут посетителям выставки оборудование и комплектные линии для транспортировки и хранения зерновых культур, уборочную технику, новинки в области агрохимии, а также ирригационные решения.

26-ая Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО» пройдет с 19 по 22 ноября 2019 в Краснодаре, в ВКК «Экспоград ЮГ».

Посещение выставки бесплатно при регистрации на сайте «ЮГАГРО».

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».