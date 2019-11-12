Земельному участку у драмтеатра вернут статус сквера

Комиссия гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию одобрила изменение статуса территории сквера у театра драмы в Екатеринбурге, где планировалось построить храм Святой Екатерины. Земельный участок переведут из зоны ЦС-5 (земля религиозного пользования) в зону ТОП-1 (территория общего пользования). Соответствующее решение об изменении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) поддержали большинство депутатов.

Храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере около драмтеатра. Основными инвесторами проекта выступали УГМК и РМК. В феврале 2019 года гордума изменила ПЗЗ и присвоила участку статус «земель религиозного назначения». С 13 по 16 мая — после того, как будущую стройплощадку огородили забором — в городе начались массовые протестные акции. Региональные власти вмешались в ситуацию после предложения президента РФ Владимира Путина провести опрос о выборе места для возведения храма. На опрос, который прошел 13 октября, было вынесено две площадки: участок бывшего Уральского приборостроительного завода (отдали более 57% голосов) и территория за Макаровским мостом (выбрали 39% участников). По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, строительство начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о протестах горожан читайте в материале «Как развивалась ситуация вокруг храма Святой Екатерины»