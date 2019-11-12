Минкомсвязь и Роспечать предложили налоговые льготы для издателей печатной продукции

Минкомсвязь и Роспечать разработали законопроект с новыми льготами для издателей печатной продукции. Им хотят дать возможность списывать до 30% стоимости тиража книг и периодики без уплаты налогов, сообщает РБК со ссылкой на представителей двух ведомств. Сейчас показатель находится на уровне 10%.

Предполагается, что издатели смогут списывать без уплаты налогов бракованную, утратившую товарный вид и нереализованную продукцию. 30% стоимости тиража можно будет отнести к расходам на производство.

На данный момент фактический средний показатель списания составляет 40% от тиража, говорится в законопроекте. Разница между положенными по закону 10% и реальными 40% облагается налогом на внереализационные доходы. Также предлагается уменьшить срок реализации книг с двух лет до одного года.

В случае принятия законопроекта, рынок может вернуть 1,7 млрд руб, сказала РБК исполнительный директор Союза предпринимателей печатной индустрии Елена Шитикова.

Поручение разработать законопроект об увеличении доли списываемого тиража, который не будет облагаться налогами, дал в феврале президент Владимир Путин. Также он поручил разработать меры по стабилизации цен на бумагу.

Подробнее о поручения по поддержке книг и периодики — в материале “Ъ” «Прессе спишут тиражи».