Про солирование

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об испытании первых накладных наушников Beats с активным шумоподавлением Solo Pro.

В прошлом месяце состоялась официальная премьера первых наушников Beats Solo с активным шумоподавлением — версия Pro. Исторически это уже третье поколение модели, но для компании в рамках нового семейства Pro это дебютант в категории накладных наушников. Мне удалось одним из первых в мире познакомиться с новинкой еще в сентябре на закрытой демонстрации.

Недавно я протестировал Solo Pro. Во время испытаний я выяснял, настолько ли они хороши в жизни, как показали себя в симуляциях на презентации. Чтобы проверить это, я взял их в девятичасовой перелет, а также протестировал на туристических улицах и в метро Нью-Йорка.

Первое заметное впечатление — комплектация.

К самим наушникам из аксессуаров есть только чехол и зарядка. Никакого провода на так называемый «всякий случай» или переходников для подключения к аудиоразъемам развлекательной системы в самолете. Да, авиакомпании выдают наушники, но о шумоизоляции в них даже смешно упоминать.

Более того, Beats Solo Pro лишены собственного разъема для подключения mini-jack. Есть Lightning, основная задача которого — зарядка. Уже пять лет прошло, с того момента, как Apple купила Beats. И именно купертиновская команда в мобильном мире решительно и внезапно отказалась от разъема mini-jack в своих смартфонах.

Beats Solo Pro лишний раз подчеркивают, что мы живем уже в беспроводную эру.

И никаких проблем с этим быть не должно. Это подтверждает второе заметное впечатление — подключение к «яблочной» технике. Как только пользователь открывает или расправляет наушники, они автоматически включаются и пытаются соединиться с ближайшим активным устройством Apple. Это быстро и удобно.

Никаких кнопок и секретных манипуляций.

Открыл — подключил. На других платформах надо идти стандартным путем соединения по Bluetooth.

Шумоизоляция для накладных наушников как в самолете, так и в метро, и на оживленной улице оказалась отличной. Но больше четырех часов я в них выдержать не смог. Из-за плотного прилегания дужек очков с одной стороны и наушников — с другой уши стали болеть. Но тут палка о двух концах — чуть более свободное оголовье позволит проникать посторонним звукам.

А если они все-таки нужны, то можно одним нажатием включить режим Transparency. Тогда пользователь Solo Pro не пропустит важные звуки: объявление в аэропорту, обращение коллег, сигнал автомобиля. При этом шумоподавление по-прежнему будет работать, но в чувствительном режиме к определенным частотам.