Суд заочно арестовал сына владельца СК «Вант»

Пресненский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему депутату Думы Ростова, сыну владельца СК «Вант» Андрею Чабанову. Соответствующая информация опубликована в на сайте суда. Срок ареста составляет два месяца. Подозреваемого заключат под стражу после экстрадиции с территории Украины.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, господина Чабанова, скрывавшегося под именем Андрей Зима, задержали 22 октября в Харькове. Чабанова задержали сотрудники СБУ. Главное следственное управление СКР по Москве в 2013 году заочно предъявило ему обвинения в убийстве (ст. 105 УК РФ) и бандитизме (ст 209 УК РФ). Тогда его объявили в федеральный, а потом и международный розыск по линии Интерпола, а Пресненский суд Москвы заочно избрал бывшему депутату меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Чабанов являлся участником преступной группировки преступного авторитета Дмитрия Леснякова, на счету которой около 20 убийств.

Напомним, отец Андрея Чабанова Валерий в апреле 2014 года был признан виновным в хищении более 300 млн руб. у 235 дольщиков. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Дарья Голякова