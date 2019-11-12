Депутатам Екатеринбурга рекомендовали разрешить размещение мечети на Сортировке

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбурга рекомендовала депутатам перевести в зону ЦС-6 (зона объектов религиозного значения) земельный участок на улице Строительной в районе Сортировки. С соответствующей просьбой обратилась строительная компания «Эфес». Предполагается, что именно там должна быть построена мечеть «Нур-Усман».

Напомним, до ноября молельный дом «Нур-Усман» находился на улице Декабристов. На ее месте планировалось построить соборную мечеть. Строительство было запланировано на 2006 год. Власти зарезервировали земельный участок на берегу реки Исеть под строительство площади мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. В 2007 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, но строительство не продолжилось. Рядом с мечетью УГМК планирует возвести ледовую арену. В июле власти договорились о переносе временной мечети «Нур-Усман» на земельный участок на Сортировку (вблизи рынка «Таганский ряд»).

Подробнее о планах по переезду мечети читайте в материале «Молитву подкрепили пловом»