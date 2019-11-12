Суд отказал защите в отводе прокурора по делу «Седьмой студии»

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева оставила прокурора Олега Лаврова в процессе по делу о хищениях в «Седьмой студии». Таким образом, судья отказала в ходатайстве защиты об отводе прокурора, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда.

«Суд не усматривает законных оснований в отводе прокурору... Суд постановил в заявленном ходатайстве об отводе прокурора отказать»,— зачитала решение судья.

Об отводе прокурора просила адвокат Ксения Карпинская, защищающая обвиняемого Алексея Малобродского. Она заявила, что прокурор представляет доказательства «тенденциозно», «заинтересован в исходе дела». Прокурор выступал против ходатайства: по его словам, «обвинения в заинтересованности голословны».

Напомним, обвиняемыми по делу проходят: режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер театральной компании Алексей Малобродский, экс-директор студии Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Свою вину они не признают.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию с заседания суда по делу «Седьмой студии».

Роман Дорофеев