«Седьмой студии» читают дело

В Мещанском суде Москвы 12 ноября проходит седьмое заседание по делу «Седьмой студии». Накануне прокурор зачитал выводы первой экспертизы, сделанной на следствии, и сведения о фигурирующих в ней фирмах-обнальщиках. Сегодня, как ожидается, гособвинение продолжит читать тома уголовного дела и дойдет до второй экспертизы, сделанной в ходе первого судебного процесса по требованию суда.

14:00. Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству об отводе прокурора. В процессе перерыв.

14:00. Затем прокурор открыл 212 том, а после 219. В них документы на немецком о покупке Серебренниковым квартиры в Берлине. Прокурор говорит, что в томах документы на немецком «с частичным переводом на русский».

Поднимается адвокат Карпинская. Она возмущается. «Что значит частичный перевод на русский?» — спрашивает она. Адвокат говорит, что если прокурор представляет доказательства, то у всех должна быть возможность их оценить. По ее мнению, нужен полный заверенный перевод на русский. «Я не знаю степень вашего владения немецким»,— говорит Карпинская, обращаясь к судье. Та улыбается. На этом основании Карпинская заявляет отвод прокурору. Остальные адвокаты и подсудимые ее поддерживают.

«Крайне странно все это слышать заново без учета предыдущего процесса, где мы на письма по поводу квартиры приносили справки, прикладывали их. Прокурор, как будто этого ничего не было, начинает оглашать заново»,— заявил по поводу ходатайства Карпинской режиссер Серебренников.

Прокурор выступил против собственного отвода. «Довод в заинтересованности голословен. То, что не нравится, как представляются доказательства, не может быть основанием для отвода»,— заявил прокурор.

13:57. Представитель гособвинения открывает 249 том, после том 33. В 33 томе письмо из Росфинмониторинга. В письме, читает прокурор, говорится, что с 10 января 2011 года по 27 марта 2014 года со счета «Седьмой студии» в банке было снято 46 млн руб.

— Маловероятно,— поднимается Малобродский.

— Организация была зарегистрирована только в августе,— удивляется Апфельбаум.

— Мониторинг как-то справился,— шутит Малобродский.

Судья их останавливает. Дает возможность продолжить чтение материалов. Представитель гособвинения открывает 217 том дела, в нем – осмотр предметов в ходе обыска квартиры Масляевой. После он открыл 216 том, там переписка Масляевой и Апфельбаум. Апфельбаум говорит, что Масялева приходила к ней с просьбой о трудоустройстве, но ей отказали. Это было после «Платформы». Апфельбаум про это не раз рассказывала суду. Судья кивает ей в ответ. Прокурор открывает 212 том, говорит, что там переписка Балашовой, сотрудницы Минкульта. Затем открывает другой том, но тут поднимается адвокат Харитонов.

— В документах находятся сметы. Прокурор их не читает. Там расписано, куда шли наличные деньги. Это и есть суть этого дела. Прокурор этого не читает,— возмущается защитник Серебренникова.

— Не трогайте прокурора. Он предъявляет так, как считает нужным,— говорит судья.

— Мы здесь правосудием занимаемся. Я надеюсь,— говорит адвокат Харитонов и садится на свое место.

Прокурор открывает 216 том. В нем переписка между Серебенниковым и Шалашовой.

13:53. Затем выступает адвокат Карпинская. Она обращает внимание на дела 9 экспертизы. По ее словам, предметом исследования была электронная бухгалтерия 1С «Седьмой студии». «Это все из компьютера Жириковы было получено»,— говорит Карпинская. Она обращает внимание суда на листы дела, где содержаться документы о снятии средств со счетов «Седьмой студии» в «Альфа-банке». Она говорит, что было снято больше, чем 10 миллионов рублей, то есть больше, чем перечислил Минкульт.

Также Карпинская обращает внимание на метод исследования: «сопоставление документов», «индукция», далее — «дедукция», «конкретизация». «Индукция и дедукция – это взаимоисключающие методы»,— говорит Карпинская. «У эксперта должны быть методы, которые мы можем проверить. Эти методы мы не можем проверить»,— говорит Карпинская.

«Это бухгалтерские документы»,— отмечает адвокат Дмитрий Харитонов. Судья говорит, что ей понятны замечания защитников, и позволяет прокурору продолжить чтение материалов дела.

13:31. Заседание начинается. Слово просит адвокат Лысенко, он говорит, что вчера не успел высказаться по первой экспертизе. Он говорит, что эксперт не сказала о деньгах, поступивших «Седьмой студии» из БРР Банка. Кроме того, по словам Лысенко, эксперт указала, что летом 2011 года «Седьмая студия» не имела госсредств и осуществляла деятельность на займы ее участников, в частности Итина. По словам адвоката, эксперт отметила, что акты заключались от имени Итина, но ни один из них им не подписан.

«Эксперт указал, что со счета Синельникова на счет «Седьмой студии» перечислены 500 тыс. руб. Эксперт включил эти деньги в общую сумму средств»,— говорит адвокат. Также он указывает на сумму в размере 1,5 млн руб. Говорит, что дальше тоже будет говорить про эти суммы — в 500 тыс. и 1,5 млн руб. После адвокат Лысенко говорит, что эксперт определил только текущие расходы «Седьмой студии». Эксперт указывает, что частично оплачивались наличными, но тут же включает выведенные наличные в сумму ущерба, отмечает Лысенко. «Понятно, я вас поняла»,— говорит судья.

13:13. Сегодня место прокурора выглядит необычно: с правой стороны стола стоят вплотную друг к другу три стула – получилось так, как будто к столу вплотную приставили скамейку.

В зал входит прокурор Олег Лавров. Он один на процессе читает материалы дела, прокурора Михаила Резниченко нет.

Лавров начинает раскладывать тома дела на импровизированную лавочку. Его стол также весь уставлен томами уголовного дела. «Ну у него и логика»,— шутят в зале, это отсылка к словам прокурора со второго заседания о том, что он будет читать материалы дела «согласно своей логике».

13:05. Затем пристав занес в зал высокую стопку уголовных материалов, за ним помощница судим занесла еще три тома. После слушателям разрешили войти в зал.

13:03. С папками в руках в зал прошли адвокаты Дмирий Харитонов и Ксения Карпинская.

13:03. Участников пригласили в зал. Слушателей пока не пускают. «Сейчас участники зайдут»,— говорит пристав.

12:58. Со стороны лестницы в коридор вошла судья со стопкой томов уголовного дела. «Сидите, сидите»,— сказала корреспонденту “Ъ”, который сидит на полу в коридоре рядом с розеткой и заряжет телефон. Затем судья зашла в зал и вышла с пустыми руками.

«Скоро начнем»,— сказала она подсудимому Юрию Итину и его адвокату Юрию Лысенко, они сегодня первыми из участников пришли на заседание, назначенное на 13:00.

Сегодня гособвинение продолжит читать материалы уголовного дела. На прошлых заседаниях прокуратура зачитала сведения, касающиеся госконтракта и субсидий от Минкульта «Седьмой студии», а также компаний, через которые, по версии следствия, проходило обналичивание. Кроме того, прокурор огласил выводы первой, сделанной на следствии, экспертизы.

Защита каждый раз критиковала качество собранных следствием материалов. По словам адвокатов, в деле вместо оригиналов имеются черновики документов, а под перепиской прокуратура порой понимает «какие-то иероглифы». Не исключено, что сегодня суду будут представлены выводы второй комплексной экспертизы, согласно которой подсудимые не похитили деньги на «Платформе», а, напротив, изыскали дополнительные средства на постановку проекта.

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Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев