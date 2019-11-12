Офисный центр на месте станции метро «Бажовская» построили по поддельным документам

Сегодня на заседании думской комиссии по городскому хозяйству Екатеринбурга вице-мэр Алексей Бирюлин заявил о том, что документы, на основании которых на участке будущей станции метро «Бажовская» был построен бизнес-центр с парковкой, были подделаны. Благодаря подделке документов, в кадастре был изменен вид разрешенного использования участка. В итоге, вместо многоуровневой парковки на участке была построена парковка и офисное здание. Сейчас мэрия Екатеринбурга пытается оспорить строительство бизнес-центра для того чтобы в будущем достроить станцию метро «Бажовская», которая нанесена в генеральном плане развития города.

Подробнее о планах строительства станции метро читайте в материале «Власти Екатеринбурга планируют достроить станцию метро «Бажовская»»