Наталья Комарова рассказала о своих политических амбициях

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции отметила, что готова остаться на своем посту еще на один срок. «Если на данный момент принимать такое решение, то да — останусь. С рабочим настроением!», — подчеркнула глава региона.

Срок полномочий госпожи Комаровой истекает в сентябре 2020 года. Ранее агентство «Минченко консалтинг» включило ее в список глав регионов, которые в ближайшее время могут покинуть свои посты.

Наталья Комарова родилась в 1955 году в Псковской области. В 1978 году окончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства». Сразу после этого стала на Коммунарском металлургическом заводе техником по труду лаборатории научной организации труда, позднее — экономистом планово-экономического отдела УКСа. С 1980 года работала в горисполкоме Нового Уренгоя (ЯНАО), депутатом горсовета, первым замглавы и главой администрации Нового Уренгоя. Была депутатом Госдумы от ЯНАО, первым заместителем губернатора ЯНАО. Возглавляет ХМАО с 1 марта 2010 года.